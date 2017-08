Peter Tuinman opnieuw te zien in Soldaat van Oranje

Acteur Peter Tuinman is opnieuw te zien in de musical Soldaat van Oranje. Hij speelde eerder al de rol van François van 't Sant, de hoofdcommissaris van de politie en vertrouweling van koningin Wilhelmina. In de nieuwe voorstellingen kruipt Tuinman opnieuw in de huid van de hoofdcommissaris. De Friese acteur is niet in alle voorstellingen te zien, want hij deelt de rol met collega Raymond Paardekooper.