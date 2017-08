12 procent Leeuwarder kinderen groeit op in bijstandsgezin

Zo'n 12 procent van de kinderen in Leeuwarden groeit op in een bijstandsgezin. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Hiermee staat Leeuwarden niet in de top 5. In Rotterdam, Heerlen, Groningen en Amsterdam zijn de hoogste percentages te vinden. Zo woont in Rotterdam 17 procent van de kinderen in een uitkeringsgezin.

Het aantal kinderen dat opgroeit in een bijstandsomgeving is sinds 2012 alleen maar toegenomen. In 2016 woonden er landelijk gezien zo'n 230.000 kinderen in een bijstandsgezin. Met name kinderen met een Syrische of Eritrese achtergrond groeien steeds vaker op in een bijstandsomgeving.