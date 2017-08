De politie in Harlingen heeft donderdagmiddag een 34-jarige man uit Veenendaal aangehouden nadat hij verschillende keren het noodnummer 112 had gebeld. De telefoontjes kwamen donderdagmiddag binnen, waarna de politie de locatie van de man kon achterhalen. Toen ze hem aanspraken op zijn gedrag, maakte hij een verwarde indruk. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt.