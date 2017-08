Leeuwarden op plek 13 van leukste studentensteden

Leeuwarden staat op plek 13 van de leukste studentensteden. Dat blijkt uit onderzoek van tijdschrift Elsevier. Op de eerste plaats staat Groningen, gevolgd door Nijmegen en Utrecht. De ondervraagde Leeuwarder studenten waren zeer te spreken over de horeca en cultuur in de stad. De kroegen en culturele voorzieningen scoorden vier van de vijf punten. Het oordeel over de studentenkamers viel wat lager uit. De beschikbaarheid van studentenkamers kreeg 3,7 van de vijf punten, de betaalbaarheid scoorde een 3,6.