Geluidskunstproject Rijs zet met subsidie een grote stap

De Kunstkring Gaasterland krijgt 65.000 euro subsidie van het Mondriaan Fonds voor het geluidskunstproject Lûd. Dat maakt deel uit van Culturele Hoofdstad en moet volgend jaar van half augustus tot en met half oktober plaatsvinden in het Rijsterbos. "Deze subsidie is voor ons een grote stap. Zonder dit bedrag hadden we twijfels gehad of we wel moesten doorgaan met dit project", vertelt Anne Herrema van de Kunstkring Gaasterland. Het is nog steeds niet zeker of Lûd wel doorgaat, dat hangt nog af van andere subsidie-aanvragen die zijn ingediend. De organisatie hoopt daar in november duidelijkheid over te hebben.

Als Lûd doorgaat, komen er veel mensen naar Rijs. Dat is althans de verwachting van de organisatie. "Wij verwachten dat we in die twee maanden 50.000 mensen naar Rijs halen", zegt Herrema. De bedoeling is dat vijftien kunstenaars uit binnen- en buitenland de geluidskunstwerken maken. Daarbij moeten ze zich laten inspireren door verhalen uit Gaasterland en het Rijsterbos. Herrema: "Het wordt een combinatie van tastbare kunstwerken en geluid dat je kunt horen. Het is ook voor ons afwachten waartoe de kunstenaars zich laten verleiden. We weten nog niet exact wat ze ermee gaan doen."