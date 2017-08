Het partuur van Anna-Brecht Bruinsma, Mariska Hoogland en Melissa Rianne Hiemstra heeft de kaats-off gewonnen. Daarmee hebben ze het laatste plekje op de dames-PC verdiend. Die is volgende week woensdag in Weidum. In de finale wonnen ze met 5-5 en 6-0 van het partuur van Nelie Steenstra, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra.

Er deden vier parturen mee aan de kaats-off. Het winnende partuur moet het zondag in de eerste omloop opnemen tegen het partuur van Tineke Dijkstra, Hermine Sytema en Jeske de Boer.