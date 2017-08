Hoger beroep Akkrum kan klassement SKS op de kop zetten

Schipper Pieter Meeter van Akkrum heeft hoger beroep ingediend tegen de behandeling van het protest dat Auke de Groot van de Súdwesthoeke tegen hem had ingediend. Er zou een formfout gemaakt zijn.

Meeter had eerder al toegegeven dat hij fout zat. Daarom is hij niet naar de behandeling van het protest gegaan. De jury heeft daardoor de Súdwesthoeke automatisch gelijk gegeven. Meeter betwist die uitspraak niet. Hij wil wel inzage in de stukken. Dat is hem geweigerd. Daarom stapt hij nu naar de zeilraad van de SKS.

Als de zeilraad hem gelijk geeft, kan het zijn dat het protest alsnog wordt afgewezen, zegt rené Nagelhout van de SKS. Dan doet Akkrum weer volop mee voor het kampioenschap. De zeilraad komt vrijdagochtend bij elkaar. Het is de bedoeling dat er een uitspraak gedaan is voordat de slotwedstrijd bij Sneek begint.