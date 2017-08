De 18-jarige Sven Lemke komt terug bij basketbalclub Aris in Leeuwarden. Vier jaar terug ging hij naar Zwolle, om daar twee jaar in de jeugdopleiding te spelen. Daarna speelde hij twee jaar bij de Canarias Baketball Academy.

De club is blij dat Lemke kiest voor Aris, de verwachting is dat hij zich daar verder zal ontwikkelen. Sven Lemke is de 11e speler in de selectie.