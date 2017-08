De camper van Omrop Fryslân rijdt de hele zomer door de provincie. Elke dag zijn onze verslaggevers op een andere locatie te vinden. Donderdag was de camper in Hindeloopen. Onze verslaggevers namen een kijkje in de jachthaven en maakten chocolaatjes. Het weer was niet zo mooi, maar daar geven de inwoners en toeristen in het stadje niets om. Al hebben sommige Hindelooper mannen liever zonnig weer...

