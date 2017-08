Heerenveen wint thriller op IJsselmeer bij Lemmer

Heerenveen heeft het skûtsjesilen in de baai van Lemmer gewonnen. Het is de tweede overwinning op rij voor schipper Sytze Brouwer. Daarmee doet hij goede zaken voor het klassement. Grou blijft koploper.

"Dit is geweldig" zei schipper Sytze Brouwer direkt na de finish. "Dit is voor ons echt boven verwachting. We worden gewoon eerste! Ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen... Geweldig!"

Huizum

Het leek er lang op dat Huizum de wedstrijd zou winnen, maar doordat schipper Johannes Meeter in de tweede route de bovenste ton niet aan kon zeilen, verloor hij in één keer twee plekken. Heerenveen en Akkrum piepten er tussendoor.

Massaal vals

De eerste start bij Lemmer was massaal vals. Alle skûtsjes moesten opnieuw beginnen. Nij de tweede start was alleen Drachten te vroeg. De anderen konden doorvaren. Sneek was heel slecht wef. Huizum was verrassend als eerste bij de bovenboei, en hield die koppositie lang vast.

Kampioenskandidaten

Lemmer kon de aansluiting met de kop niet houden. Het skûtsje van schipper Albert Visser lag bijna de hele race achteraan. Daardoor heeft hij zijn kansen op het kampioenschap verspeeld.

Sneek houdt wel zicht op de titel. Aan het begin van de strijd zat Douwe Visser ver achterin, maar hij kwam in de loop van de wedstrijd naar voren. Sneek finishte als vijfde.

Akkrum

Akkrum heeft totaan het eind van de wedstrijd geprobeerd om Heerenveen van de koppositie af te houden. Voor het klassement is Akkrum geen bedreiging meer. Door een verloren protest woensdag bij Lemmer heeft Akkrum 13 strafpunten gekregen.

Finale

Het skûtsjesilen blijft spannend tot en met de laatste dag. Vrijdag wordt op de Snitser Mar de laatste wedstrijd gevaren. Dan wordt bepaald wie de kampioen van 2017 wordt. Sytze Brouwer: "Het wordt een schitterende dag! Ik heb er nu al zin in. Geweldig!"

