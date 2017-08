Toppers doen mee aan 30e Bartlehiem Skeelertocht

In Hallum wordt zaterdag voor de 30e keer het Open Nationaal Kampioenschap skeeleren gehouden, bekend onder de naam Bartlehiem Skeelertocht. Bij de wedstrijd over 100 kilometer staat dit jaar een groot aantal marathontoppers aan de start, onder anderen Jorrit Bergsma en zijn teamgenoten Bart Swings en titelverdediger Crispijn Ariëns. Bij de dames is Irene Schouten de favoriet, maar ook Marijke Groenewoud uit Hallum geldt als kanshebber.

Voorafgaand aan de wedstrijd is er een dernykoers. Bij die koers stappen diverse prominenten op de racefiets, zoals Arjan Stroetinga, Douwe de Vries, Sjinkie Knegt en Lieuwe Westra.