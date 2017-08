Congres moet marathonschaatsen impuls geven

In de Elfstedenhal in Leeuwarden wordt op 16 september een congres georganiseerd voor en door marathonschaatsers. Het is de bedoeling het marathonschaatsen een impuls te geven. Alle trainers en landelijke marathonschaatsers hebben een uitnodiging gekregen, maar ook de wedstrijdschaatsers van de Elfstedentocht van 1997.

De deelnemers kunnen meedoen aan diverse workshops, onder andere over de techniek, de overeenkomsten tussen shorttrack en marathonschaatsen en de organisatie van wedstrijden. Er kunnen maximaal 200 mensen deelnemen aan het congres.