VIDEO: Zo woont het in een tiny house

In Hurdegaryp wonen sinds ruim een maand vijf volwassenen in vijf tiny houses. Kleine huisjes waar alles in zit om er te kunnen wonen en leven. En met een mooi stuk grond er omheen. Een van die bewoners is de 27-jarige Gerard Dijkstra. Eerder woonde de Hurdegarypster in het midden van het land met een mooie auto, een comfortabel - maar duur - appartement en een prima baan. Toch wilde hij graag terug naar Fryslân en wonen in een compact huis waar wel gewoon alles in en op zit. Een tiny house, gebouwd van duurzaam materiaal en met zonnepanelen die in het eigen energiegebruik voorzien.

Met zijn bedrijf Mill Home helpt Dijkstra nu ook andere mensen aan een tiny house. "Momenteel hebben we honderden mensen op de wachtlijst staan die in aanmerking willen komen voor een tiny house. We zijn trouwens ook bezig om tiny houses op wielen op de markt te krijgen, zodat mensen nog meer van hun vrijheid kunnen genieten."