Gaswinning bij Oppenhuizen krijgt definitief groen licht

Vermilion Energy moet vanaf de start van de gaswinning bij Oppenhuizen de bevolking elk jaar informeren over de bodemdaling en de bodemtrillingen die ontstaan door de winning. Dat hebben de ministers van Economische Zaken en de Raad van State vastgelegd in het gaswinningsplan.

In april werd er toestemming gegeven voor het winnen van 500 miljoen kuub gas. In dat plan ontbrak evenwel de informatieplicht. Burgers hebben daar tegen geprotesteerd en dat protest is terecht, zo blijkt nu. Nu die informatieplicht zwart op wit staat, heeft de Raad van State het winningsplan definitief vastgesteld.