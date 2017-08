Brandweer regelt sneeuw voor mevrouw Van Aarem

De brandweer van Heerenveen heeft donderdagochtend voor sneeuw gezorgd bij verzorgingsflat Coornhertstate in Heerenveen. Het was de laatste wensen van de 104-jarige mevrouw Van Aarem. Mevrouw Van Aarem is bijna blind, maar sneeuw is zo wit dat ze weer wat kan zien. ​Het gaat niet zo goed met mevrouw van Aarem. Het personeel van Coornhertstate heeft daarom snel geregeld dat haar laatste wens in vervulling kon gaan.

Het idee was aanvankelijk om naar een skicentrum te gaan, maar dat vonden vrijwilligster Hilda Glas en verzorgster Mariska van Beek wat teveel voor de vrouw. Daarom hebben ze de brandweer gebeld. Die was meteen enthousiast en heeft toestemming gevraagd bij de gemeente. Volgens Van Beek heeft mevrouw Van Aarem genoten. "Ze keek steeds omhoog naar de lucht en zei zo nu en dan 'oeh' en 'aah'. Dat doet ons zo goed. Dat is de reden waarom je in de zorg wilt werken."