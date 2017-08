Cambuur heeft zin in de competitie

Na een voorbereidingsperiode van ruim zeven weken zijn zowel de technische staf als de spelers van Cambuur klaar voor het begin van de competitie. Cambuur opent het seizoen 2017/2018 in eigen huis tegen Jong Ajax. Dat doen de Leeuwarders met een selectie die nog niet volledig is. Cambuur zoekt nog een spits, een middenvelder en een rechtsback.

Afgelopen week is Issa Kallon aangetrokken. Een snelle rechterspits, die afkomstig is van FC Utrecht. Hij speelde vorig jaar op huurbasis bij FC Emmen. Kallon heeft een contract voor twee seizoenen getekend. De Zwitserse spits Karim Rossi is nog altijd op proef bij Cambuur. In de loop van volgende week wordt bekeken of hij in aanmerking komt voor een contract.

Cambuur begint tegen Jong Ajax in dezelfde opstelling als vorige week tijdens de oefenwedstrijd tegen Helmond Sport. Opstelling Cambuur: Bertrams; Peersman, Steenvoorden, Schilder, El Baad; Schils, Kip, Boerlage; Daniëls, Barto, Mathieu.