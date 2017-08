Zwemmers kunnen weer een duik nemen in het water bij zwemlocatie De Kuilart in Koudum. Het negatieve zwemadvies van eerder deze week is opgeheven. Dat was ingesteld omdat de kans om gezondheidsklachten op te lopen groot was vanwege het hoge aantal bacteriën. Het gehalte is nu weer binnen de norm en daarom kan er weer worden gezwommen.