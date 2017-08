Bij een brand aan de Jol in Joure zijn donderdagochtend verschillende huizen beschadigd geraakt. In een achtertuin vlogen bomen in brand en de vlammen dreigden over te slaan naar de woningen. Met man en macht is de brandwacht bezig geweest om dat te voorkomen. Dat lukte uiteindelijk, maar wel raakten de huizen beschadigd. Hoe groot de schade is, is nog onduidelijk. Ook is nog niet bekend hoe de brand kon ontstaan.