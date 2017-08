Drachtster (41) aangehouden voor koperdiefstal

De politie heeft donderdagochtend een 41-jarige Drachtster aangehouden voor het stelen van koper. De dief haalde het koper van het dak van een bedrijfsbus aan de Oudeweg in Drachten. De eigenaar van de bus werd wakker van het geblaf van een hond en zag dat de kokers bovenop zijn auto open was. Daar zaten koperen buizen in die de eigenaar gebruikte in de bouw.

Toen de man buiten kwam, zag hij de dief weglopen en belde de politie. Die kon de koperdief op de Stationsweg aanhouden. De verdachte is een bekende van de politie.