De camper van Omrop Fryslân rijdt de hele zomer door de provincie. Elke dag zijn onze verslaggevers op een andere plek te vinden. Woensdag was de camper in Heerenveen. De verslaggevers liepen mee bij een verzorgingstehuis. De handen uit de mouwen en aan het werk. 's Middags ging het over een ander boeg: actief zijn in het trampolinepark Jumpstyle.

Kijk voor alle foto’s, filmpjes en radiobijdragen van de camperploeg op omropfryslan.nl/camper.