Verdachte steekpartij was geen bekende van slachtoffers

De verdachte van de steekpartij, dinsdagavond in Heerenveen, was geen bekende van de slachtoffers. Die conclusie trekt de politie op grond van het onderzoek tot nu toe. Bij de steekpartij kwam een 60-jarige man uit Heerenveen om het leven, zijn 29-jarige zoon raakte gewond. De zoon werd opgenomen in het ziekenhuis en ligt daar nog steeds.

De 30-jarige verdachte, die direct na de steekpartij kon worden opgepakt, wordt vrijdag voorgeleid. De rechter-commissaris bepaalt dan of hij langer blijft vastzitten. Vanwege het onderzoek wordt er donderdag nog sectie verricht op het lichaam van het dodelijk slachtoffer. De politie heeft nog geen idee wat de aanleiding van de steekpartij is.