Achmea boekt 171 miljoen nettowinst

Verzekeraar Achmea heeft de eerste helft van het jaar een nettowinst van 171 miljoen euro geboekt. De verzekeraar bracht de kosten met 8 procent omlaag en zag de inkomsten uit premies voor zorg- en schadeverzekeringen flink stijgen. Vorig jaar werd er in het eerste halfjaar nog een verlies van 26 miljoen geboekt. Dat kwam toen mede door de hagelschade door dikke buien op 22 en 23 juni 2016.

Topman Willem Duin is vooral te spreken over de goede resultaten van de schadeverzekeringstak. Door het gebruik van smartphones en andere apparaten in het verkeer is de kans op een ernstig ongeluk de afgelopen tijd flink toegenomen.