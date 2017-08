Steeds minder Friezen in de WW

Het aantal Friezen dat in de WW zit neemt nog steeds af. Dat blijkt uit cijfers van het UWV van de maand juli. Door het aanhoudende economische herstel verliezen steeds minder mensen hun baan en vinden werklozen vaker nieuw werk. Uitzondering is het onderwijs, waar het aantal mensen in de WW in juli wel steeg. Dat heeft te maken met het einde van het schooljaar. Ondanks deze stijging van de werkgelegenheid, is de kans op een baan in het onderwijs echter toegenomen. Scholen zijn vooral op zoek naar docenten voor de exacte vakken, zoals techniek en ICT.

Eind juli zaten 14.753 Friezen in de WW. Dat is 4,4 procent van de beroepsbevolking.