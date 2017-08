"SC Cambuur kan nog wel wat topspelers gebruiken"

De Jupiler League staat op punt van beginnen. De tweede Nederlandse voetbalcompetitie begint vrijdag. SC Cambuur houdt de Friese eer hoog en opent het seizoen in eigen stadion tegen Jong Ajax. Mar hoe staat de Leeuwarder ploeg er eigenlijk voor? We vragen het aan Cambuur-watcher Geert van Tuinen.

Hoe staat het team ervoor?

"Dat is nog even de vraag. Er is een volledig eredivisiewaardig middenveld weggegaan bij Cambuur. Pure kwaliteit en goals. Sander van de Streek scoorde 22 keer in de competitie. Erik Bakker was net als Jamiro Monteiro heel belangrijk op het middenveld, dus Cambuur levert veel kwaliteit in. Ook Jergé Hoefdraad is er niet meer bij en hij was de koning van de assist. Met andere woorden, het valt niet mee om die kwaliteit weer terug te krijgen."

Welke nieuwe spelers zijn aangetrokken?

"Er zijn tot nu toe negen nieuwe spelers aangetrokken, waarvan twee keepers. Jesse Bertrams wordt de eerste keeper. Ik denk dat hij kwaliteit genoeg heeft. Verder kwam Justin Mathieu van FC Oss, Issa Kalon van FC Utrecht (hij speelde vorig jaar bij Emmen), Bryan Smeets van De Graafschap, Darren Rosheuvel van FC Utrecht, Nigel Robertha van Feyenoord en Martijn van der Laan kwam terug van FC Groningen naar het oude Cambuurnest. Kwantitatief niet zo gek, kwalitatief heb ik nog wel mijn twijfels. Smeets en Van der Laan moeten nog heel hard trainen om op niveau te komen. Rosheuvel en Robertha zijn talenten, maar nog heel jong. Mathieu heeft nog moeite om het niveau van Cambuur te halen en van Issa Kalon weten we niet precies waar hij staat. Hij is er nog maar net. Nog veel vraagtekens dus."

Zijn er nog zaken die aangepakt moeten worden qua personele bezetting?

"Tuurlijk! Er moet in ieder geval nog een spits bij. Iemand die er direct staat en kwaliteit toevoegt. Dat geldt ook voor het middenveld en er kan ook nog wel een rechtsback bij. Want daar is er eigenlijk maar één van. Jordy van Deelen, maar hij is geblesseerd."

Hoe was de voorbereiding op dit nieuwe seizoen?

"Wisselend. De wedstrijden tegen de amateurs van DTD en Kootstertille waren verplichte nummers. Tegen Almere City werd het gebrek aan kwaliteit wel zichtbaar, net zoals tegen Sparta Rotterdam, alhoewel de tweede helft van Cambuur wel beter werd. Tegen de andere eredivisionisten, AZ en FC Zwolle, werd Cambuur van het veld gerost, maar tegen Helmond Sport zagen we toch mooie patronen terugkomen, zodat de oefencampagne met een positief gevoel kon worden afgesloten."

Waar liggen de pijnpunten bij de ploeg?

"Zoals gezegd: voorin is een goede spits absolute noodzaak. En het middenveld kan ook zeker nog een bepalende speler gebruiken, die kwaliteit toevoegt. Drie, misschien vier spelers die er 'direct staan', dat zou Cambuur weer tot een topclub kunnen maken die seizoen. Het geld is er, maar de spelers... ho maar! Dat was de afgelopen jaren meestal andersom, dus dat kun je ook positief opvatten."

Welke spelers zullen doorbreken?

"Dit is altijd lastig te zeggen. Ik vond Kalon vorig jaar bij Emmen af en toe een klasbak. Maar... wisselvallig. Hij kan uitgroeien tot een belangrijke speler. Robertha vind ik een talent. Een echte spits, maar hij is nog maar 19 jaar. Misschien dat hij in de loop van het jaar een belangrijke rol kan spelen. Ik ben ook wel heel benieuwd naar de groei van Mathieu. Hij was bij FC Oss belangrijk. Als hij doorgroeit, kan hij dat bij Cambuur ook worden. En ik hoop dat Ricardo Kip na een jaar vol blessureleed dit jaar echt zal doorbreken."

Waar zal Cambuur aan het einde van de competitie staan?

"Ik ga ervan uit dat Cambuur er nog in slaagt kwaliteit aan te trekken. Als dat lukt, dan is een top 6 klassering mogelijk. Vergeet niet dat de volledige achterhoede intact is gebleven, inclusief Robbert Schilder. Die linie is in ieder geval Jupiler League waardig. Met een paar goede aankopen kan dat ook gelden voor de andere linies en dan doet Cambuur weer mee om de prijzen."

Verslaggever Andor Faber volgt sportclub Cambuur het komende seizoen ook en zal bij een aantal wedstrijden het commentaar verzorgen. Andor, wat verwacht jij van Cambuur dit seizoen?

"Ik verwacht dat Cambuur dit seizoen meestrijdt om een plek in de nacompetitie. Het kampioenschap is niet realistisch met de selectie zoals die er nu staat. De Leeuwarders hebben daarvoor gewoon te veel kwaliteit ingeleverd. Spelers die de afgelopen seizoenen van grote waarde waren voor de club, zoals Erik Bakker en Sander van de Streek, zijn ingeruild voor jongere spelers. Voordat die op hetzelfde niveau zijn, dat kost tijd. Als Cambuur bij de eerste vijf van de Jupiler League eindigt, mogen ze in de nacompetitie voor promotie de eerste ronde overslaan. Ik denk dat ze het heel goed doen als ze dat voor elkaar weten te krijgen."