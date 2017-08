Leeuwarder taxibedrijf profiteert van Psy-Fi-festival

Het Leeuwarder vervoersbedrijf Vervoersgroep Noord profiteert van het festival Psy-Fi, dat woensdag is begonnen in het Groene Stergebied in Leeuwarden. Er rijden tientallen bussen en auto's om alle festivalgangers te vervoeren. "We vervoeren gedurende de festivalperiode tussen de 45.000 en 50.000 mensen. Het is een grote operatie", vertelt directeur Sjoerd Verkoelen. Het bedrijf haalt en brengt mensen en artiesten vanaf diverse plekken. Zo rijden taxi's heen en weer naar Schiphol, maar ook rijden er bussen tussen het parkeerterrein bij het WTC en is er een busdienst tussen het festivalterrein en drie opstapplaatsen in Leeuwarden.

Sinds vorig jaar wordt het vervoer verzorgd door Vervoersgroep Noord. Voorheen leverde het vervoer vooral aan het einde van het festival veel problemen op. Die zijn er nu niet. "Als je zulke aantallen mensen vervoert, zul je dat nooit naar ieders tevredenheid doen. Maar we hebben het goed onder controle en dat is in vergelijking met andere jaren een opmerkelijk verschil", zo zegt Verkoelen. "Ik ben tot nu toe heel erg tevreden en als we deze lijn vasthouden, dan ben ik een tevreden man over een week." Psy-Fi is woensdag gestart en duurt tot en met zondag.