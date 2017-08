Alle zieke essen hoeven niet omgezaagd te worden

Het is beslist niet nodig om alle essen die besmet zijn met de essetaksterfte om te zagen. Dat zegt onderzoeker Jelle HIemstra van de Universiteit van Wageningen. Een groot deel van de essen in Fryslân is ziek. Staatsbosbeheer kapt de besmette bomen die ze op het eigen terrein hebben staan.

Als de zieke boom geen direct gevaar oplevert, is het volgens Hiemstra vaak beter om hem te laten staan. Soms duurt het heel lang voordat de boom doodgaat aan de essetaksterfte. En sommige bomen overleven de ziekte. Hiemstra onderzoekt de essetaksterfte. Hij probeert uit te vinden welke essesoorten resistent zijn tegen die ziekte. Het kan nog wel even duren voordat we er helemaal af zijn, zo zegt hij.