Horeca zet alles op alles om personeel te vinden

De horeca op de Waddeneilanden doet er alles aan om genoeg personeel te vinden: hogere lonen, langere contracten of een heel ander concept, zodat het ook met minder gekwalificeerd personeel toe kan. Op de Waddeneilanden worstelen ze al langer met het probleem dat ze moeilijk personeel kunnen krijgen. Langere contracten zijn een optie voor bedrijven die ook in de winter behoorlijke klandizie hebben. In de winter worden dan wel minder uren gemaakt, zo zegt Lars Dirk Visser van de website Waddenvacatures.

Vooral kleinere ondernemers durven het aan om het concept te veranderen, bijvoorbeeld door zogenaamde runners in te zetten om bestellingen uit te serveren in de bediening.