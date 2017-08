Keepster Loes Geurts: "Het is fantastisch geweest"

Keepster Loes Geurtsuit Hichtum speelde al maanden met het idee om voorlopig te stoppen met voetballen. "Sinds maart heb ik al twijfels, dus ik weet het al een tijdje. Het voetballen kostte de laatste tijd meer energie dan dat ik ervoor terug kreeg. Het plezier liep terug." Maandag maakte ze bekend dat ze in elk geval voorlopig een punt zet achter haar carriëre. Geurts gaat in Zweden, waar ze woont, de tijd nemen om na te denken over wat ze wil. "Ik ben er eventjes klaar mee en heb er genoeg van."

Na het WK van 2015 raakte ze gebleseerd aan haar hoofd. "Daarna is het niet meer gelopen zoals ik hoopte. Ik ben wel teruggekomen op mijn oude niveau, maar heb bij mijn clubs en het Nederlands elftal geen basisplaats meer gehad. Dat heeft zoveel energie gekost, dat het nu even op is." Vorig jaat maakte Geurts de overstap naar Frankrijk om bij Paris Saint-Germain te voetballen, maar ook daar was ze tweede keepster. "Ik wil nu graag even thuis zijn in Zweden. Ik ben zoveel op pad geweest de afgelopen jaren, dus ik ben er aan toe om tot rust te komen. Ik wil niet meer elke dagen moeten presteren."

Ook het afgelopen EK bij het Nederlands elftal moest Geurts vanaf de reservebank toekijken. Ze wist toen al dat ze zou stoppen. "Dat was heerlijk. Het gaf me extra energie om tijdens het toernooi elke dag alles te geven, omdat ik wist dat de eindstreep in zicht was. Dat was een bevrijdende gedachte." De 31-jarige keepster neemt dus afscheid met een Europese titel: "Mooier kan het niet. Nou ja, als het met speelminuten was geweest wel. Maar ik had dit allemaal niet willen missen. Het is fantastisch geweest."