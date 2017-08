Op 16 augustus 1977, nu 40 jaar geleden, kwam er een eind aan het leven van Elvis Presly. Joke van Gent is al haar hele leven groot fan fan de King of Pop. Sinds haar jeugd verzamelt ze van alles van Elvis, van zijn eerste vijf singles op Sun-label tot filmsheets uit de MGM-studio. Haar hele verzameling is te zien in haar eigen Elvis-museum in Molkwerum.