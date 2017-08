Record aantal bezoekers AquaZoo door krokodillen

AquaZoo heeft woensdag een bezoekersrercord gevestigd. Er kwamen meer dan 1900 mensen naar het Leeuwarder dierenpark. Daarmee komt het totaal aantal bezoekers dit jaar al op meer dan 100.000.

Volgens AquaZoo komt dat onder andere door de krokodillen Jamilia, Azizi, Rafiki, La Lajita. Die zijn deze vakantie voor het eerst te zien in het park..

"Mede door de investeringen in nieuwe dierverblijven, horeca en speelgelegenheden zien we een grote stijging in bezoekersaantallen", zegt vestigingsmanager Jeroen Loomeijer. "We zijn natuurlijk ontzettend trots op dit record. Het bevestigt dat we de goede kant op gaan".