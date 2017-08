Heerenveen wint in Lemmer, Akkrum verliest protest

Het skûtsje van Heerenveen heeft woensdag het skûtsjesilen in de Lemster baai gewonnen. Akkrum kwam als eerste over de finish, maar door een protest van de Súdwesthoeke vallen ze helemaal terug in de daguitslag.

Akkrum gaf geen voorrang in een bakboord-stuurdboord-situatie bij de eerste ton. Schipper Pieter Meeter gaf direct na de finish al aan dat hij fout zat. Hij heeft zich niet verdedigd bij de behandeling van het protest.

Door het verliezen van het protest valt Akkrum uit de top van het klassement. Ze doen nu eigenlijk niet meer mee voor de eindoverwinning. Voor Heerenveen en schipper Sytze Brouwer is dit de eerste overwinning van het seizoen.

