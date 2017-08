De waterpolitie en brandweer hebben de zoekactie in het water bij Hempens stopgezet. Er is in het water niemand aangetroffen. De hulpdiensten deden onderzoek in het water bij de Greijdanusbrug omdat er aan de waterkant een fiets was gevonden.

Dinsdagavond rukten de hulpdiensten massaal uit toen er in Sneek een kinderfiets bij het water werd gevonden. Die zoektocht leverde uiteindelijk geen slachtoffer op, ook werd niemand als vermist opgegeven.