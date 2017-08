Op de A6 zijn de afritten naar Lemmer woensdagmiddag in beide richtingen een half uur afgesloten geweest. Er was zoveel verkeer dat richting het skûtsjesilen bij Lemmer wilde, dat Rijkswaterstaat het te gevaarlijk vond. Het verkeer stond namelijk in een lange rij op de vluchtstroken. Met hulp van borden werd het verkeer omgeleid.

Na een half uut was de drukte voorbij en werden de afritten weer opengesteld.