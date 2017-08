"Risico op vogelgriep hoger bij bedrijven naast water"

Fryslân is niet de meest voor de hand liggende provincie om je te vestigen met een nieuw pluimveebedrijf. Althans, bij plaatsen in onze provincie met veel water. Het risico op vogelgriep is veel groter wanneer pluimveebedrijven op 500 meter of minder van sloten of ander water gevestigd zijn, zo blijkt uit meerjarig onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research.

Maatregelen

Wilde vogels zoals eenden en ganzen kunnen door hun mest een zwakkere vorm van vogelgriep overbrengen, die uiteindelijk kan muteren naar een veel schadelijker variant. Als je al een bedrijf hebt dat dichtbij het water staat, zou er vaker gemonsterd moeten worden om zo vlugger te kunnen ingrijpen, zegt onderzoeker Armin Elbers.

Je kunt ook maatregelen nemen zoals het gebruiken van een sluis waar mensen eerst moeten ontsmetten voordat ze de stal in kunnen. Ook kun je wilde vogels in de directe omgeving van het bedrijf verjagen, bijvoorbeeld met een laser. Bedrijven met een vrije uitloop lopen ook een groter risico.