Verkeer op de A7 tussen Terwispel en Beetsterzwaag had woensdagochtend last van een ongeluk waarbij een auto door nog onbekende oorzaak over de kop sloeg. De bestuurder en een inzittende zijn eerst door ambulancepersoneel behandeld en daarna meegenomen naar het ziekenhuis. Na het ongeluk werd een rijstrook afgesloten, waardoor een lange file op de snelweg ontstond..