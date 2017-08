Toedracht dodelijk steekpartij Heerenveen nog niet duidelijk

De 30-jarige verdachte van de dodelijke steekpartij dinsdagavond aan de Woudsterweg in Heerenveen is uit het ziekenhuis ontslagen en zit nu vast op het politiebureau. De recherche zal de man daar ondervragen. Over de toedracht van de steekpartij kan nog niets gezegd worden.

De Drachtster kwam met geweld het huis binnen en begon onmiddellijk op de 60-jarige bewoner in te steken. Het slachtoffer overleefde de aanval niet. Zijn 29-jarige zoon werd ook aangevallen. Bij de vechtpartij raakten de zoon en de Drachtster gewond. De zoon ligt nog in het ziekenhuis. De politie heeft de auto van de Drachtster in beslag genomen.