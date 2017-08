Reorganisatie bij FrieslandCampina

FrieslandCampina zal reorganiseren. Naar eigen zeggen kan het bedrijf, dat van vijf naar vier divisies gaat, daarna beter innoveren en inspelen op ontwikkelingen in de markt. De nieuwe organisatie is per 1 januari operationeel. Het is niet duidelijk of er banen verdwijnen, maar het bedrijf sluit het niet uit. Er werken nu 22.000 mensen, verspreid over 33 landen. Wel is duidelijk dat topmensen Piet Hilarides en Bas van den Berg vertrekken.