"Plan van aanpak voor verbetering werksfeer in gevangenis"

Iedere gevangenis moet een plan van aanpak maken om de relatie tussen de directie en het personeel te verbeteren. Daarnast zal een externe partij onderzoek doen naar het werkklimaat en wordt gekeken of er wel genoeg personeel inzetbaar is. Dat zijn de uitkomsten van een overleg tussen de directie van de Dienst Justitiële Inrichtingen en de centrale ondernemingsraad.

De Marwei

Begin augustus kwam de ondernemingsraad met veel kritiek op de werkomstandigheden in de Nederlandse gevangenissen. In De Marwei in Leeuwarden spelen volgens de ondernemingsraad vooral problemen met de opvang en de begeleiding van mensen met een psychische storing. Deze groeiende groep moet meer begeleiding krijgen en daar is het personeelsbestand niet op afgestemd.