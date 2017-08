UPDATE: Jouster (28) betrokken bij dodelijk ongeluk Zoutkamp

Bij een ongeluk op de Panserweg bij Zoutkamp is woensdagochtend een 51-jarige automobilist uit Baflo om het leven gekomen. De bestuurder botste op een vrachtwagen uit Terkaple en belandde daarna in de sloot naast de weg. De 28-jarige Jouster die de vrachtwagen bestuurde kwam met de schrik vrij.

Het ongeluk was in de buurt van het garnalenbedrijf Heiploeg. Er ontstond een grote ravage op de weg. De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. De weg is afgesloten om de hulpdiensten hun werk te laten doen.