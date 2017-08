Bij een steekpartij in een woning aan de Woudsterweg in Heerenveen is dinsdagavond een man om het leven gekomen. Het gaat om de 60-jarige bewoner van het huis. Een tweede bewoner, een 29-jarige man, raakte gewond. De politie heeft een 30-jarige man uit Drachten aangehouden. Ook deze man raakte gewond. Om ongeveer half elf kwam de dader met geweld de woning binnen.

De politie doet onderzoek. De straat is daarom afgesloten. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog niet duidelijk.