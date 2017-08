Twee inbrekers op heterdaad betrapt

De politie in Leeuwarden heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee inbrekers aangehouden. Het gaat om een 40-jarige man uit Franeker en een 46-jarige Leeuwarder. Ze werden op heterdaad betrapt in een bedrijfsgebouw aan de Zuidersingel. Een getuige hoorde dat de mannen een raam insloegen en belde daarom de politie. Die vond de inbrekers terwijl ze nog in het gebouw waren. De mannen zitten nog vast voor verder onderzoek.