De politie heeft dinsdag 29 bekeuringen uitgedeeld aan snelheidsmaniakken op de A7 bij Joure, Drachten en Heerenveen. Van drie bestuurders is het rijbewijs ingenomen omdat ze veel te snel reden. De politie controleerde op plaatsen waar de maximumsnelheid 70 of 100 kilometer is. Een 44-jarige automobilist uit Leeuwarden reed 140 kilometer waar 70 is toegestaan