Veteranen bij Indië-herdenking Heerenveen

In Heerenveen zijn dinsdag de slachtoffers van de Japanse bezetting van het voormalig Nederlands-Indië herdacht. Op 15 augustus kwam er met de kapitulatie van Japan officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog voor Nederland. De herdenking is in Heerenveen bij een gedenksteen waar de namen van vijf mannen opstaan die niet meer terugkwamen. Ieder jaar wordt het voor de veteranen zwaarder om bij de herdenking te zijn. Toch waren er geen lege plaatsen. Onder andere loco-burgemeester Coby van der Laan sprak de mensen toe. Verder werden er kransen gelegd bij het monument.