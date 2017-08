Burgumer Concours met 600 paarden stampvol

Er is zoveel belangstelling voor het Concours Hippique dat dit weekeinde in Burgum wordt gehouden, dat de organisatie het programma heeft aangepast. Er staan nu zo'n 600 paarden ingeschreven voor het concours. Meer kunnen er beslist niet bij. En dat terwijl het hele feest vorig jaar niet door kon gaan, vanwege te weinig inschrijvingen.

Het grote verschil met vorig jaar is dat er nu op zand wordt gereden, en niet meer op gras. Op gras moeten de paarden speciale ijzers onder, omdat ze anders uitglijden. Aan het einde van het seizoen kiezen veel ruiters ervoor omdat niet meer te doen, zegt de organisatie. Bovendien was er vorig jaar in hetzelfde weekeinde ook een ander concours, in Groningen. Daar hadden ze concurrentie van.

Doordat er nu meer deelnemers zijn als vantevoren was gedacht, beginnen de wedstrijden een uur eerder, en gaan ze ook langer door. Het concours begint vrijdag om 09:00 uur. De grote prijs wordt zaterdagmiddag om vijf uur verreden. "Het moet geen nachtwerk worden", zegt Marit Bijlsma van de organisatie.