Roze kinderfiets zorgt voor grote zoekactie in Sneek

Hulpdiensten zijn dinsdagavond op grote schaal uitgerukt voor een melding van een roze kinderfiets die gevonden was aan de waterkant aan de Harmen Sytstrastrjitte in Sneek. Onder andere duikteams uit Leeuwarden en Sneek waren aanwezig om te zoeken naar een mogelijk kindje dat bij de fiets hoorde. Ook waren ambulances en een traumahelikopter opgeroepen. Er is niets aangetroffen, en bij de politie is ook geen vermissing bekend. Er wordt nog geprobeerd te achterhalen van wie de fiets is.

"Het is heel goed dat deze melding is gedaan" zegt een woordvoerder van de politie. "Als je op zo'n plek een kinderfiets ziet liggen gaan alle alarmbellen rinkelen."