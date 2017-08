"Skûtsjeschippers zoeken altijd naar de mazen in de wet"

De spanning bij het skûtsjesilen tussen originaliteit en zo snel mogelijk willen zijn, is van alle tijden. Dat zegt Frits Jansen, van de stichting Foar de Neiteam, die alle historie over skûtsjes en het skûtsjesilen vastlegt. "30 jaar geleden was oude Lodewijk Meeter altijd aan het expirimentere. Die heeft wel eens een koproer gehad, een roer op de steven van het schip om er vlugger mee overstag te gaan. En bij de IFKS hebben ze wel eens trolleys in het ruim gehad, om als het schip scheef gaat, het toch nog in een bepaalde hoek te houden."

Al die experimenten waren ook de reden om in 1987 een originaliteitscommissie in het leven te roepen, wat later de commissie Amels is geworden. Al is er van echte originaliteit geen sprake meer volgens Jansen. "De schepen zijn verlengd, de masten zijn langer geworden en naar achteren gezet. Allemaal om de zeilcapaciteiten te verbeteren." Jansen verwacht dan ook niet dat er ooit een einde komt aan de spanningen. "Het is net als met de Formule-1, die zoekt ook altijd de mazen van de wet op."