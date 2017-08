Het foodtruck-festival dat dit weekeinde in Sneek zou worden gehouden, gaat niet door. Het risico van slecht weer is te groot, zegt de organisatie. Het festival werd eerder gehouden in 2015 en 2016, op hetzelfde terrein waar ook het zandsculpturenfestival gehouden wordt. Dat gaat dit jaar ook niet door. Plannen van de gemeente staan de sculpturen in de weg.