Grut tal bisten by De Wissel

Zomertijd, dus drukte bij de dierenasiels in de provincie. In Leeuwarden is het nu met name druk met katten bij dierenasiel de Wissel. Er zijn nu 75 katten die wel een baasje kunnen gebruiken, en 16 honden. Het mag dan wel de 'normale' zomerdrukte heten, maar gewoon hoort het eigenlijk niet te zijn, zo vinden ze bij de Wissel. Het grote aantal katten komt mede doordat er in het voorjaar veel jonge katten worden geboren, en daar wordt niet altijd een goede plaats voor gevonden.

Het aantal honden dat bij het asiel beland is, wordt langzamerhand minder. De handel op internet maakt het veel makkelijker voor baasjes om de hond voor wat geld te verkopen. Als er dan toch een hond bij het asiel binnenkomt, gaat het meestal om een hond waar wat mee aan de hand is.