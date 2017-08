Nog steeds onzekere tijden voor pluimveehouders

Er is nog steeds veel onzekerheid bij kippenboeren. Sommige boeren wachten nog op de fipronilcontrole door de NVWA of de uitslag van die controle. Tot die tijd zitten de bedrijven op slot. Miljoenen eieren kunnen daardoor niet worden uitgeleverd.

De fipronil in de eieren is niet alleen voor de getroffen boeren een ramp, ook voor de sector is het een probleem. Piet Faber van LTP betwijfelt of er een goede schadevergoeding komt. Volgens hem is de Nederlandse regering niet goed in het ophalen van geld uit Brussel.

Ook van de NVWA heeft hij zijn buik vol, al weet hij dat de NVWA in een lastig parket zit door druk van allerlei kanten, bezuinigingen en reorganisaties.