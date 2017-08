Seizoensstart ONS Sneek in gevaar door slecht veld

Het is nog maar de vraag of ONS Sneek volgende week de eerste wedstrijd van het seizoen kan spelen. Het kunstgrasveld op het Sudersportpark is namelijk afgekeurd. Het veld voldoet volgens de voetbalbond niet aan vijf voorwaarden. Zo rolt de bal niet goed, heeft het veld geen goeie demping, en is het veld versleten. ONS Sneek vindt dat er een nieuw veld moet komen, maar volgens de gemeente Súdwest-Fryslân is daar geen geld voor.

Wethouder Stoker: "Dat past niet in het sportbudget."

Volgens wethouder Durk Stoker is er nu geen geld om het veld te vervangen. "Dat kost zo'n 200 duizend euro en dat hebben wij niet. Bovendien zijn ONS en Sneek Wit Zwart metelkaar in gesprek over een samenwerking en is het nog maar de vraag waar in de toekomst gespeeld gaat worden. Zoveel investeren in een veld als je niet weet wie er op gaat spelen, is ook maar zoiets." De gemeente zegt zich te houden aan het advies van het keuringsrapport en ervoor te zorgen dat ONS snel weer op het veld kan spelen. Of dat zaterdag 26 augustus al is, is nog maar de vraag. "Die garantie kan ik niet geven."

Harm de Wagt van ONS Sneek: "We zijn er wel klaar mee."

Volgens oud-voorzitter Harm de Wagt, die pasgeleden opgehouden is, maar de afgelopen jaren bezig is geweest met het veld, is het nu aan de gemeente om het veld te vervangen. "Er zijn teveel spelers die geblesseerd raken. Bovendien hebben wij dit twee jaar geleden ook al aangegeven. De gemeente bedenkt iedere keer wel weer een argument om het veld niet te vervangen. Daar zijn wij wel klaar mee."

ONS begint zaterdag 26 augustus met de competitie in de Derde Divisie met een thuiswedstrijd tegen ODIN '59.